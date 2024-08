CRC – Conte vorrebbe trattenere Natan, tutto dipende da Juan Jesus: il brasiliano senza offerte

La cessione di Natan è possibile a causa della mancanza di offerte per Juan Jesus, ostacolando le manovre di mercato del club partenopeo.

La situazione in casa Napoli è più complessa di quanto si potesse immaginare. Mentre il club partenopeo è alle prese con l’adeguamento della rosa sotto la guida di Antonio Conte, emergono dettagli importanti sul futuro di alcuni giocatori chiave.

Il giovane difensore brasiliano Natan, ex talento del Red Bull Bragantino, ha mostrato un’ottima forma durante il precampionato, sia a Dimaro Folgarida che a Castel di Sangro. La sua prestazione positiva ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A, che hanno manifestato interesse per un prestito.

Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio CRC, emittente partner del Napoli, Antonio Conte è determinato a trattenere Natan, apprezzandone il potenziale e la solidità mostrata nelle ultime settimane. Tuttavia, la possibilità che il difensore brasiliano lasci il club non può essere esclusa completamente. La ragione principale di questa incertezza risiede nella situazione di Juan Jesus, il cui futuro appare incerto.

Nonostante la volontà di Conte di liberarsi di Juan Jesus, al momento l’ex difensore della Roma non ha ricevuto alcuna offerta concreta. Questo impedisce al Napoli di liberare il necessario spazio salariale e finanziario per rinforzare la rosa con nuovi innesti. L’assenza di proposte per Juan Jesus limita la possibilità di effettuare cessioni e acquisti, complicando ulteriormente la gestione del mercato estivo.

In questo contesto, il Napoli è costretto a ponderare attentamente le proprie mosse sul mercato. Se non dovessero arrivare offerte per Juan Jesus, la partenza di Natan potrebbe diventare una necessità per il club, nonostante il desiderio di Conte di mantenere il difensore.