Romano: “Neres-Napoli, ci siamo. Accordo alle fasi finali”

Secondo Romano la trattativa Neres-Napoli è alle fasi finali’. L’agente in Italia per concludere l’affare con gli azzurri.

Il Napoli è a un passo da David Neres. Antonio Conte attende novità sul fronte mercato, da Fabrizio Romano arrivano notizie confortanti per il tecnico azzurro.

Calciomercato Napoli: Neres sempre più vicino, l’agente in Italia

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, conferma: “Il Napoli e l’agente di David Neres sono alle fasi finali delle trattative, poiché il club è fiducioso di riuscire a concludere l’affare“. Un’ulteriore conferma arriva dalla mancata convocazione di Neres per la partita del Benfica contro il Famalicao.

“Il Napoli vuole stringere per David Neres. L’agente dell’esterno brasiliano si trova in Italia per provare a definire il trasferimento. Le parti sono molto vicine.”

Non solo Neres: Conte attende una raffica di colpi

Secondo Romano Neres potrebbe essere solo l’inizio: “Gilmour, Neres, Lukaku e altri“, scrive il giornalista. Tra i nomi non citati, spicca quello di Brescianini, centrocampista che piace molto a Conte.

Il tecnico leccese, che ha già espresso la necessità di rinforzi, potrebbe presto vedere la sua rosa arricchirsi di nuovi elementi di qualità. Con Neres alle porte e trattative avanzate per altri giocatori, il Napoli si prepara a un finale di mercato scoppiettante.

I tifosi azzurri trattengono il fiato, in attesa di annunci ufficiali che potrebbero arrivare a breve. Con l’inizio del campionato alle porte, Conte spera di avere presto a disposizione una squadra completa e competitiva per affrontare al meglio la nuova stagione.