Pedullà difende Conte: “Sfogo giustificato, serve Lukaku subito”

Alfredo Pedullà commenta lo sfogo di Conte dopo Modena-Napoli. invitando De Laurentiis e Manna ad agire. L’esperto di mercato spinge per l’arrivo di Lukaku.

Lo sfogo di Antonio Conte dopo Modena-Napoli trova un sostenitore in Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato ha commentato le parole del tecnico azzurro, evidenziando la necessità di interventi immediati sul mercato.

Calciomercato Napoli: Pedullà analizza lo sfogo di Conte

“Conte ieri ha semplicemente parlato della realtà, visto che siamo ad una settimana dall’inizio del campionato, ha ragione da vendere,” afferma Pedullà. L’esperto di mercato sottolinea la legittimità delle preoccupazioni di Conte: “E’ uno sfogo di chi è da poco settimane su quella panchina, è giusto che parli di questo cantiere aperto a pochi giorni dall’inizio del campionato.”

Pedullà punta il dito verso la dirigenza: “De Laurentiis e Manna devono risolvere la situazione, sappiamo da tre mesi che Osimhen è fuori dal progetto in vendita e che ci sono tanti obiettivi.” La soluzione, secondo l’esperto, è chiara: “All’allenatore spetta quello che serve, devi prendere Lukaku e correre il rischio con Osimhen alla fine del mercato.”

Il nodo Osimhen e l’urgenza Lukaku

Pedullà non risparmia critiche alla gestione del caso Osimhen: “Ti stanno prendendo per il collo con quel rinnovo che hai fatto in inverno.” Un chiaro riferimento alla situazione contrattuale del nigeriano, che complica le strategie di mercato del Napoli.