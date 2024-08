Osimhen, due giorni per l’addio: L’agente a lavoro con il PSG. Il Nigeriano rifiuta un club

Osimhen e il Napoli separati in casa. L’agente lavora al trasferimento, Il nigeriano rifiuta l’Arabia vuole solo il PSG.

Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più lontano da Napoli. L’attaccante nigeriano, valutato 130 milioni dal club, è al centro di intense trattative, nessun club si è avvicinato alla clausola imposta da De Laurentiis. Il nigeriano vuole il PSG, ma la proposta del club parigino non soddisfa il patron azzurro.

Osimhen lontano da Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino l’agente di Osimhen in queste ore sta provando a sciogliere la matassa: “Victor trascorre due giorni in libera uscita. Né ritiro né allenamenti. Vuole il Psg ma deve convincere i parigini ad alzare l’offerta. L’agente è al lavoro ma gli ostacoli non sono di poco conto” riporta il quotidiano napoletano.

La trattativa, che sembrava in dirittura d’arrivo a Dimaro, ha subito una battuta d’arresto nelle ultime settimane. Una cosa è certa: Osimhen non andrà in Arabia. Il Mattino conferma: “Il nigeriano esclude qualsiasi ipotesi legata a un trasferimento a Riad.”

La situazione di stallo sta creando attriti: “Lo stallo sta piuttosto irrigidendo i rapporti anche tra De Laurentiis e Osimhen e il suo entourage.” Con l’inizio del campionato alle porte, il Napoli e Antonio Conte attendono una risoluzione rapida. I prossimi due giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Osimhen. Dentro o fuori.