Lukaku-Napoli: De Laurentiis accelera, vuole chiudere subito – IL MATTINO

Il Napoli vuole chiudere per Lukaku indipendentemente da Osimhen. De Laurentiis presenta la nuova offerta al Chelsea.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo dopo le parole di Conte in conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis pronto a un blitz per portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio. Nonostante l’incertezza sul futuro di Victor Osimhen, il patron azzurro sembra deciso a regalare il bomber belga ad Antonio Conte prima dell’inizio del campionato.

La situazione Osimhen

Victor Osimhen resta al centro di numerose voci di mercato, ma nessun club si è ancora avvicinato alla clausola rescissoria di 130 milioni di euro inserita nell’ultimo rinnovo con il Napoli. Questa situazione di stallo potrebbe prolungarsi, ma De Laurentiis non vuole attendere oltre per Lukaku.

L’offensiva per Lukaku

Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis è pronto a un’accelerata decisiva: “De Laurentiis adesso accelera e vuole chiudere l’affare con il Chelsea per portare Big Rom alla corte di don Antonio in queste ore, a sette giorni dalla trasferta in campionato di Verona. Vista con gli occhi di Conte, siamo già oltre il tempo massimo.”

Il quotidiano aggiunge ulteriori dettagli: “Per chiudere velocemente l’operazione l’idea è del prestito (che i Blues hanno sempre rifiutato) e il riscatto obbligatorio (da 30 milioni) legato alle presenze (basse) e al ritorno in Champions. Un modo per non ingessare le casse del Napoli.”

Il ruolo di Pastorello e la volontà di Lukaku

L’agente di Lukaku, Federico Pastorello, sta lavorando attivamente per favorire il trasferimento: “L’agente Pastorello sta facendo tutto ciò che deve fare: ha ribadito il no all’Aston Villa perché Lukaku vuole tornare con Conte. L’affare si farà.”

La determinazione di De Laurentiis, unita alla volontà di Lukaku di ricongiungersi con Conte, potrebbe essere la chiave per sbloccare definitivamente la trattativa.