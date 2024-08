Neres non convocato, è vicino al Napoli. Manna prepara subito tre acquisti per Conte

Neres non convocato dal Benfica, si avvicina al Napoli. Dopo l’appello di Conte, Manna lavora su tre nomi per accontentare il tecnico.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. David Neres è sempre più vicino all’azzurro, mentre Antonio Conte preme per nuovi innesti. Il direttore sportivo Manna sembra pronto a rispondere con tre colpi.

Calciomercato Napoli: Neres non convocato, affare in dirittura d’arrivo

David Neres non è stato convocato dal Benfica per la sfida contro il Famalicao. Un’assenza che fa seguito alle parole del tecnico Roger Schmidt: “Potrebbe succedere qualcosa“, aveva dichiarato ieri, alimentando le voci di un imminente trasferimento.

Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo tra Neres e il Napoli è totale. “Resta solo una piccola differenza sulle cifre: i lusitani chiedono 30 milioni mentre il Napoli è fermo a 25 con bonus“, rivela il quotidiano. Un ulteriore rilancio potrebbe chiudere definitivamente l’affare.

Conte chiede rinforzi, Manna al lavoro su tre fronti

Nel post-partita di Napoli-Modena, Antonio Conte ha lanciato un chiaro messaggio alla società: “C’è tanto da lavorare per me sul campo e per il club. Ci sono cose oggettive che non mi va di andare a sottolineare”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando la necessità di nuovi innesti.

La risposta del ds Manna non si è fatta attendere. Oltre a Neres, il Napoli punta forte su Billy Gilmour del Brighton. “Il Brighton non ha convocato il centrocampista scozzese per l’ultima amichevole. Segnale chiarissimo: guarderà presto Conte negli occhi dopo averlo ammirato da lontano ai tempi delle giovanili del Chelsea“, scrive il Corriere dello Sport.

Il terzo nome sulla lista è Marco Brescianini del Frosinone. “Oltre a Neres e a Billy Gilmour, il Napoli si avvicina a passi svelti anche all’acquisto di Marco Brescianini del Frosinone”, conferma il quotidiano.

Con il debutto in campionato previsto per domenica 18 a Verona, il tempo stringe. Manna sembra determinato a consegnare a Conte i rinforzi richiesti, in quella che si preannuncia come una settimana cruciale per il mercato azzurro.