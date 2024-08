Napoli, Natan al Verona. Il Bologna vuole Ngonge. Si delinea il mercato in uscita

Il Napoli valuta il prestito di Natan al Verona. Bologna interessato a Ngonge. Conte rivede la rosa, Manna al lavoro sul mercato in uscita.

Il mercato in uscita del Napoli prende forma. Dopo le partenze di Ostigard e Lindstrom, altri due azzurri potrebbero lasciare la squadra nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: Natan piace al Verona, si lavora al prestito

Il Mattino svela i piani del club: “L’asse con il Verona potrebbe convincere l’Hellas a prendere in prestito Natan“. Il difensore brasiliano, poco utilizzato da Conte in questo precampionato, potrebbe trovare in Veneto lo spazio per crescere e maturare.

Bologna su Ngonge, l’ex Verona non convince Conte

“C’è anche la questione Ngonge, pagato 18 milioni e anche lui poco convincente“, riporta Il Mattino. L’attaccante belga, arrivato a gennaio, non sembra rientrare nei piani di Conte. “Italiano, ai tempi della Fiorentina, aveva puntato gli occhi su di lui. Motivo per cui appare normale il sondaggio del Bologna“, aggiunge il quotidiano.

Ngonge è sceso in campo nel secondo tempo di Napoli-Modena, schierato da Conte in un 4-2-4 molto offensivo. Nonostante la libertà sulla fascia destra, non ha lasciato il segno sperato.

Il ds Giovanni Manna lavora per definire queste operazioni, cercando di assecondare le richieste di Conte. Con il campionato alle porte, il Napoli punta a sfoltire la rosa, tenendo solo chi il tecnico ritiene funzionale al suo progetto.

I tifosi azzurri attendono novità, sia in entrata che in uscita, in quella che si preannuncia come una settimana intensa sul fronte mercato.