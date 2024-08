Romano: “Napoli a un passo da Gilmour, Cajuste oggi al Brentford”

Secondo Fabrizio romano, il Napoli è vicino a chiudere per Gilmour del Brighton. Cajuste pronto a firmare col Brentford.

Il mercato del Napoli entra nel vivo, con una trattativa in entrata che scalda i tifosi e un’uscita ormai definita.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, lancia la bomba su Twitter: “Il Napoli è convinto di chiudere a giorni la trattativa con il Brighton per Billy Gilmour. Questione di tempo perché il Brighton sa che vuole solo il Napoli”.

Il centrocampista scozzese sembra aver scelto la maglia azzurra, respingendo altre offerte. L’affare potrebbe concretizzarsi a breve, regalando a Conte un rinforzo di qualità per il centrocampo.

Mentre Gilmour si avvicina, Jens Cajuste si allontana. Romano conferma: “Jens Cajuste si reca oggi in Inghilterra poiché lunedì firmerà come nuovo giocatore del Brentford. Commissione di prestito di 1,5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 11 milioni di euro”.

Il centrocampista svedese, arrivato solo la scorsa estate, non ha convinto Conte e si appresta a tentare l’avventura in Premier League.

🔴⚪️🛫 Jens Cajuste travels today to England as he will sign on Monday as new Brentford player.

€1.5m loan fee, €11m buy option clause.

↪️🔵 Napoli are convinced to close the deal with Brighton for Billy Gilmour in few days. Matter of time as #BHAFC know he only wants Napoli. pic.twitter.com/iLXxV1lnLL

