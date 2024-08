Sacchi svela un retroscena inedito su Maradona: “Mi tirò per la giacchetta e cambiò idea”

Sacchi rivela dettagli sorprendenti su un episodio con Diego Armando Maradona, svelando la generosità e il carattere unico del Pibe de Oro.

Arrigo Sacchi, il celebre ex allenatore del Milan e della Nazionale Italiana, ha recentemente rivelato dettagli affascinanti e inediti su Diego Armando Maradona, uno dei rivali più iconici del suo periodo. In un’intervista radiodiffusa alcuni anni fa, Sacchi ha condiviso un aneddoto che svela un lato inaspettato del Pibe de Oro.

Sacchi ha raccontato di un incontro cruciale tra il suo Milan e il Napoli di Maradona. In quel periodo, si mormorava che il talento argentino non fosse sempre il massimo in termini di professionalità. Tuttavia, Sacchi ha sottolineato come Maradona fosse un’eccezione: “Si diceva che Maradona non fosse un professionista? Sì, ed era anche vero. Tuttavia Diego aveva una dote per sopperire a questo aspetto: la generosità.”

Un episodio che sottolinea questa generosità è avvenuto in una partita tra Milan e Napoli. Secondo Sacchi, Maradona si presentò a pochi minuti dall’inizio della gara, ma fu pronto a scendere in campo in tempo record: “Quando giocai contro il Napoli, col mio Milan, dieci minuti prima della partita Maradona ancora non c’era. Improvvisamente arrivò e in tre minuti era già pronto per giocare.”

Sacchi ha anche ricordato un altro momento speciale in cui Maradona fece parte della ‘Nazionale di Serie A’ per una sola partita: “Lo ebbi come giocatore mio solo per una partita, quando venne creata la ‘Nazionale di Serie A’. Ricordo che mi chiese di fargli fare un solo tempo. Poi tra il primo e il secondo tempo mi tirò per la giacchetta per dirmi che aveva cambiato idea.”

Questo retroscena non solo evidenzia la professionalità e l’impegno di Maradona sul campo, ma anche il suo carattere unico e la sua capacità di sorprendere e ispirare. Le parole di Sacchi ci offrono uno spaccato prezioso della leggenda argentina e della sua influenza nel calcio, confermando ancora una volta perché Diego Armando Maradona rimane una figura indimenticabile nel mondo del calcio.