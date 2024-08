Chelsea-Napoli: nuovi colloqui per Osimhen, Lukaku nella trattativa

TEAMtalk rivelac che Chelsea e Napoli continuano la trattativa per Osimhen. Possibile scambio con Lukaku più conguaglio. Offerto a Osimhen lo stesso ingaggio di Lukaku.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Importanti sviluppi emergono dall’Inghilterra riguardo il possibile trasferimento di Victor Osimhen al Chelsea. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, oggi è previsto un incontro tra Chelsea e Napoli per discutere di uno scambio parziale che potrebbe portare l’attaccante nigeriano a Stamford Bridge.

Chelsea offre Lukaku più conguaglio per Osimhen

Il club londinese starebbe considerando di offrire Romelu Lukaku, obiettivo primario di Antonio Conte per il Napoli, più una somma in denaro per assicurarsi le prestazioni di Osimhen. Questa mossa potrebbe soddisfare le esigenze di entrambi i club, con il Chelsea che otterrebbe il suo obiettivo di mercato e il Napoli che accoglierebbe l’attaccante desiderato dal nuovo tecnico.

Ingaggio da top player per Osimhen

TEAMtalk, citando fonti vicine al corrispondente Rudy Galetti, afferma: “Non si prevede che le trattative sui termini personali rappresentino un problema per il Chelsea. Ci sono già stati dei colloqui con gli agenti dell’attaccante e l’idea dei Blues è quella di far sì che Osimhen prenda il posto di Lukaku nello slot del monte ingaggi”. Il portale aggiunge che il Chelsea sarebbe disposto a offrire a Osimhen lo stesso ingaggio di Lukaku, pari a 325.000 sterline a settimana.

Enzo Maresca spinge per Osimhen

Il portale conclude rivelando l’interesse di Enzo Maresca, presumibilmente parte dello staff tecnico del Chelsea: “È il loro obiettivo principale da diversi mesi ed Enzo Maresca ha fatto sapere ai dirigenti del club che è interessato a vedere la superstar del Napoli in squadra”.

Questa trattativa, se andasse in porto, potrebbe ridisegnare gli attacchi di Chelsea e Napoli, con implicazioni significative per entrambe le squadre nella prossima stagione.