Napoli-Chelsea, non solo Lukaku: spunta Casadei

Calciomercato Napoli, Manna a Londra per Lukaku, il Ds azzurro vorrebbe anche Casadei. L’ex Inter rientra nei parametri del club azzurro.

La trattativa tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku prende una piega inaspettata. Secondo quanto riporta Il Mattino, gli azzurri chiedono anche il giovane Cesare Casadei.

Il Napoli su Casadei

“Il Napoli ha proposto al Chelsea, Victor Osimhen,” rivela Il Mattino. “Vero, a suo tempo Calenda replicò indignato («non è un pacco») all’ipotesi della cessione ai Blues ma ora è una pista piuttosto calda. Insomma, la soluzione del problema Osimhen… sarebbe per l’appunto Lukaku.”

Ma non è tutto. Il quotidiano aggiunge: “Uno scambio, ovviamente con un bel po’ di altre cose in mezzo: per prima cosa Cesare Casadei, in lista di sbarco dal Chelsea, 22 anni, centrocampista scuola Inter e ovviamente un discreto conguaglio, da almeno 45-50 milioni.”

Il nodo PSG per Osimhen

La situazione, tuttavia, resta complessa. Il Mattino sottolinea: “Il nodo, vero, è Osimhen: che ha una parola data al Psg e un accordo con gli emiri del Qatar che controllano il club francese.”

Nonostante le difficoltà, la trattativa sembra entrare nel vivo: “Ecco, in questo Ferragosto londinese, potrebbe spuntare la grande sorpresa. (…) La riflessione è in conto, ballano un bel po di sì. Ma non sarà per il ds Manna un Ferragosto da trascorrere in riva al mare.”

L’intreccio Lukaku-Osimhen-Casadei, secondo il Mattino, potrebbe ridisegnare l’attacco e il centrocampo azzurro. Manna lavora per sbloccare una trattativa che promette scintille.