Dal Portogallo: “Neres-Napoli, ci siamo. L’agente in città per chiudere”

David Neres ad un passo dal Napoli. A Bola rivela: l’agente è in città per definire l’accordo. Il Benfica chiede 30 milioni, Conte attende il brasiliano.

David Neres è a un passo dal vestire la maglia del Napoli. L’esterno brasiliano del Benfica potrebbe presto abbracciare il progetto di Antonio Conte, con la trattativa che sembra essere entrata nella fase decisiva.

L’agente a Napoli: fumata bianca vicina

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l’accordo tra Napoli e Benfica è ormai prossimo. “Napoli e Benfica non hanno ancora finalizzato la trattativa per il trasferimento di David Neres ma, dopo i notevoli progressi di questo martedì mattina, è sempre più certo che la fumata bianca finirà presto“, rivela il giornale lusitano.

La svolta decisiva potrebbe arrivare nelle prossime ore: “L’agente di David Neres, Giuliano Bertolucci, è infatti a Napoli, per superare gli ultimi ostacoli“, afferma A Bola, sottolineando come “da martedì l’ottimismo si è rafforzato“.

Le cifre dell’affare: 30 milioni per il Benfica

Il Benfica non fa sconti per il suo gioiello. A Bola precisa: “Il Benfica insiste per 30 milioni di euro, che possono essere raggiunti attraverso una cifra fissa di 25 milioni di euro, più un bonus di 5 milioni di euro.” Una richiesta importante, che testimonia il valore attribuito a Neres dal club portoghese.

Dal canto suo, il Napoli sembra pronto a fare uno sforzo economico significativo. “Gli italiani sono disposti a pagare 3 milioni di euro a stagione, più di quanto guadagna al Benfica“, rivela A Bola, evidenziando la volontà degli azzurri di assicurarsi le prestazioni del brasiliano.

Con l’agente in città e le parti sempre più vicine, il colpo Neres potrebbe concretizzarsi a breve. Conte attende il rinforzo che potrebbe dare nuova linfa al suo attacco, mentre i tifosi napoletani sognano già le giocate del talentuoso esterno brasiliano.