Napoli, Manna a Londra per il doppio colpo. Natan verso il Betis

Il Ds Manna a Londra per Lukaku e Gilmour. Spunta McTominay. Neres si avvicina, Natan al Betis. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli.

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Secondo quanto riporta Il Mattino, Giovanni Manna è in missione a Londra per chiudere due colpi importanti, mentre si aprono nuovi scenari sia in entrata che in uscita.

Manna a Londra: obiettivi Lukaku e Gilmour

“Manna è a Londra per chiudere, rapidamente, gli affari Lukaku e Gilmour,” rivela Il Mattino. “Ma chiaro, come insegna il caso Brescianini, in qualsiasi momento tutto può saltare.”

Il quotidiano aggiunge: “Dunque Giovanni Manna è in missione (poco) segreta a Londra. Incontra sia i proprietari del Brighton per chiudere la trattativa per lo scozzese Gilmour e poi vedrà i dirigenti del Chelsea per formalizzare l’offerta del Napoli: 30 milioni, bonus compresi.”

McTominay: la sorpresa di mercato?

Un nuovo nome si affaccia sul taccuino del Napoli: “Intanto, nel Regno Unito, inseriscono anche gli azzurri nella corsa Scott McTominay, uno dei perni del centrocampo del Manchester United. Operazione da 28 milioni di euro. E che farebbe davvero fare il salto di qualità alla mediana azzurra.”

Neres si avvicina, Natan in partenza

Sul fronte Neres, Il Mattino riporta: “Intanto, la rottura tra David Neres e il Benfica potrebbe essere il colpo di accelerazione al trasferimento del brasiliano: Giuliano Bertolucci, il suo agente, ha l’accordo con gli azzurri e ha fatto sapere che il club lusitano non dà via il suo attaccante per meno di 25 milioni.”

In uscita, invece: “Natan andrà al Betis Siviglia, in prestito. Non dovrebbero esserci intoppi,” conclude il quotidiano napoletano.