Napoli-McTominay, Manna summit con il Manchester United: Ecco cosa filtra

Giovanni Manna in missione a Londra per McTominay. Il Napoli vuole lo scozzese in prestito, la risposta del Manchester United. Gli ultimi aggiornamenti.

CALCIO MERCATO NAPOLI – Il mercato del Napoli si infiamma oltremanica. Giovanni Manna, braccio destro di De Laurentiis, è in missione a Londra per un obiettivo ambizioso: Scott McTominay del Manchester United.

Manna a colloquio con lo United: la conferma di Sky

Sky Sport conferma: la notizia lanciata da The Athletic è fondata. Manna è in trattativa con il Manchester United per portare lo scozzese all’ombra del Vesuvio. Un colpo che potrebbe ridefinire il centrocampo di Conte.

Ma non è tutto rose e fiori. Il Napoli vorrebbe McTominay in prestito, una formula che al momento non trova il gradimento dei Red Devils. Lo United, infatti, sembra orientato solo verso una cessione definitiva del centrocampista scozzese.

La missione londinese di Manna

La permanenza di Manna a Londra non è casuale. Il dirigente azzurro sta cercando di concludere diverse operazioni di mercato in Inghilterra. McTominay rappresenta solo la punta dell’iceberg di una strategia più ampia del Napoli sul mercato inglese.

Cosa succederà ora?

La palla è nel campo del Napoli. Riuscirà Manna a convincere lo United ad aprire al prestito? O il club partenopeo dovrà rivedere la sua strategia, valutando un investimento più consistente per assicurarsi le prestazioni dello scozzese?

I tifosi del Napoli attendono con trepidazione. McTominay potrebbe essere il colpo a sorpresa per rinforzare il centrocampo di Conte. Ma la strada è ancora in salita. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa trattativa che promette scintille!