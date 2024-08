Napoli scatenato: Neres, Lukaku e Gilmour nel mirino. Pedullà: “Giorni bollenti”

Alfredo Pedullà rivela che il Napoli è vicino a Neres e Gilmour. Gli ultimi aggiornamenti sul Lukaku.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il mercato del Napoli entra nel vivo. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, svela gli ultimi sviluppi delle trattative azzurre. Giovanni Manna è in missione in Inghilterra, e le novità non mancano.

Gilmour a un passo: 15 milioni per il gioiello del Brighton

Pedullà conferma: “Sono giorni intensi in casa Napoli in ottica mercato. Dopo il naufragio della trattativa Brescianini (ora in direzione Atalanta), gli azzurri vogliono chiudere per Billy Gilmour dal Brighton. Il centrocampista è sempre più vicino al suo approdo in azzurro, operazione da 15 milioni di euro (bonus compresi).”

Neres scalda i motori: Conte lo aspetta

“Calda anche la pista che porta a David Neres,” rivela Pedullà. “Il calciatore – come confermato da Schimdt – vuole lasciare il Benfica e – come raccontato – ha sposato il progetto tecnico di Antonio Conte.”

Il valzer delle punte: Lukaku in pole, Osimhen verso Londra?

Sul fronte attaccanti, la situazione è in evoluzione. “Conte vuole Romelu Lukaku fin da subito,” afferma Pedullà. “E Big Rom, come anticipato tanto tempo fa, aspetta solo il Napoli, ha l’accordo sull’ingaggio ed è l’unica soluzione scelta da Conte per sostituire Osimhen.”

Per quanto riguarda il nigeriano: “Per il centravanti nigeriano, invece, c’è il Chelsea. Saltato Omorodion, i Blues – come anticipato da El Chiringuito – sono tornati con forza sul centravanti nigeriano.” Tuttavia, c’è un nodo da sciogliere: “Secondo quanto raccontato da The Athletic, le trattative con il Napoli finora sono incentrate su un possibile prestito con diritto di riscatto, una formula che non convince il club di De Laurentiis. E anche lo stesso Osimhen.”

Giorni decisivi in vista

Pedullà conclude: “Le parti sono a lavoro per sbloccare la situazione: saranno giorni bollenti in chiave mercato per il Napoli“. Il mercato azzurro è in pieno fermento, e i tifosi trattengono il fiato in attesa di novità.

