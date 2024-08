Osimhen dice no al Chelsea: vuole solo il PSG. Manna a Londra per Lukaku – GAZZETTA

Calciomercato Napoli, Osimhen vuole solo il PSG, Manna a Londra per cercare di sbloccare Lukaku con il Chesea.

La questione Osimhen-Lukaku tiene banco in casa Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport , Victor Osimhen sembra aver le idee chiare sul suo futuro: “Il nigeriano non sembra intenzionato a poter eventualmente dire sì al Chelsea. Ma, ad oggi, vede nel suo futuro soltanto l’ipotesi di un trasferimento al Psg.” La posizione del bomber e del suo agente complica i piani del Napoli, con la clausola rescissoria di 130 milioni che resta uno scoglio per molti club.

Manna a Londra: missione Lukaku

Mentre Osimhen guarda a Parigi, il ds Manna è volato a Londra per sbloccare la situazione Lukaku. “Il ds del Napoli proseguirà oggi gli incontri a Londra,” riporta la rosea, “ma è possibile che per arrivare alla fumata bianca per il trasferimento del belga sia necessario attingere alle risorse economiche che potrebbero arrivare dalla cessione di Osimhen.”

L’intreccio tra le due operazioni si fa sempre più evidente. La Gazzetta sottolinea: “Una prova ulteriore del fatto che quindi l’arrivo di Lukaku potrebbe non essere del tutto svincolato dalla cessione del nigeriano.”

Con Osimhen che punta solo al PSG e la trattativa per Lukaku in bilico, il Napoli si trova di fronte a una fase complicata sul fronte mercato. Le prossime ore potrebbero essere decisive per sbloccare una situazione che tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri.