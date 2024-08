IL MATTINO- Neres pronto per il Napoli. ADL rassicura Conte sui rinforzi promessi: arriveranno

Neres a un passo, Gilmour in arrivo per le visite. McTominay nuova pista calda. Il calciomercato del Napoli è in fermento. Le ultime notizie.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – A tre giorni dall’esordio contro il Verona, il Napoli di Antonio Conte vive un Ferragosto di attesa e speranza. Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il tecnico, rassicurato da De Laurentiis durante l’ incontro a Ischia, mantiene la calma nonostante la preoccupazione per i rinforzi promessi e non ancora arrivati.

Conte paziente, ma servono rinforzi

Buongiorno, Marin e Spinazzola hanno già dato nuova linfa alla squadra, ma non bastano. Conte sa che per scalare la classifica servono altri innesti di qualità. Il tecnico pugliese ha mostrato la sua mano imponendo personalità nel palleggio e maggiore accortezza difensiva, ma è consapevole che serve di più. “I due giorni a Ischia con De Laurentiis lo hanno rassicurato sui rinforzi promessi: arriveranno. Conte è stato chiarissimo con il club. E mostra pazienza: è riflessivo e costruttivo, gli hanno detto di aspettare. E ora aspetta”.

Neres a un passo, Gilmour in arrivo

David Neres sembra essere ad un passo dal Napoli. “Gli emissari del brasiliano spingono per chiudere l’affare a 27 milioni, cifra che il club azzurro sembra disposto a raggiungere”. Per Gilmour, invece, la missione londinese del ds ha convinto il Brighton: prestito con obbligo di riscatto la formula. “Domani potrebbe essere già a Roma per le visite mediche”.

McTominay, la nuova pista calda

Scott McTominay del Manchester United è l’ultimo nome caldo per il centrocampo. “Gli intermediari del 27enne scozzese hanno incontrato il ds azzurro, aprendo al trasferimento in Italia”.

I casi spinosi: Osimhen, Gaetano, Folorunsho e Mario Rui

Non solo mercato in entrata. Osimhen, Gaetano, Folorunsho e Mario Rui si allenano ancora in disparte. Per Gaetano, il Cagliari spera in un’operazione last minute. Mario Rui interessa alla Lazio, ma Lotito non vuole spendere 15 milioni. Per l’ex Verona ci sono piste estere, ma l’ingaggio spaventa e il Napoli non intende contribuire.

Il mercato azzurro entra nella sua fase cruciale. Conte attende, i tifosi sperano. Le prossime ore saranno decisive per capire con quale Napoli si partirà per questa nuova avventura.