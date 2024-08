Conte e De Laurentiis in relax ad Ischia: tutti i dettagli del loro itinerario (FOTO)

Conte e De Laurentiis hanno approfittato del sole e del mare di Ischia per discutere strategie di mercato e godere di una cena stellata.

Ischia, 12 Agosto 2024 – Dopo la vittoria in extremis nella partita di Coppa Italia contro il Modena, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno deciso di prendersi una pausa dal trambusto calcistico e godere di una giornata di relax ad Ischia. Il noto allenatore e il presidente del Napoli sono stati avvistati sull’incantevole isola campana, dove hanno trascorso alcune ore di tranquillità e riflessione, discutendo anche delle strategie di mercato per la prossima stagione.

Il loro soggiorno ad Ischia ha incluso una visita al prestigioso hotel Regina Isabella, un angolo di lusso che ha ospitato i due protagonisti della giornata. Situato in una posizione panoramica sulla splendida isola, il Regina Isabella è rinomato per la sua ospitalità di alta classe e per la vista mozzafiato sul mare.

I dettagli dell’itinerario di Conte e De Laurentiis sono stati rivelati da ilgolfo24.it, che ha pubblicato foto e aggiornamenti in tempo reale: “Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte hanno trascorso la domenica insieme a Ischia, nell’albergo Regina Isabella. Dopo un pomeriggio in motoscafo entrambi hanno cenato al ristorante Indaco del Regina Isabella, guidato dallo chef stellato Pasquale Palamaro“.

Di seguito la foto di Antonio Conte con il sommelier Armando De Benedictis: