Si complica il ritorno di Gaetano al Cagliari: la richiesta economica del Napoli è troppo alta

Il Cagliari sta vivendo settimane di intensa attività sul mercato, con le ultime trattative che potrebbero segnare importanti sviluppi nella formazione rossoblù. Mentre il ritorno del centrocampista napoletano Gianluca Gaetano appare incerto a causa delle elevate richieste economiche del Napoli, il club sardo ha puntato gli occhi su un altro promettente talento: il giovane Cesare Casadei.

Gaetano: Un Affare Difficile?

La situazione riguardante Gaetano è complessa. Il giocatore e il suo agente hanno espresso il desiderio di ritornare in Sardegna, ma le distanze economiche tra le richieste del Napoli e le possibilità del Cagliari sono significative. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fissato un prezzo che potrebbe rivelarsi proibitivo per il budget del club sardo, complicando così la possibilità di un accordo.

L’Interesse per Casadei

Nel frattempo, il Cagliari ha virato verso un’altra promettente opportunità: Cesare Casadei. Il trequartista classe 2003, noto per le sue eccellenti performance con l’Under 20 e l’Under 21, è di proprietà del Chelsea. I rossoblù stanno cercando di ottenere Casadei in prestito, come possibile alternativa se la trattativa per Gaetano non dovesse andare a buon fine. Il giovane talento rappresenta una risorsa preziosa e potrebbe apportare un significativo valore aggiunto al centrocampo del Cagliari.

Altri Movimenti di Mercato

In altre news di mercato, il difensore argentino José Luis Palomino, classe 1990, sembra vicino a un ritorno al Cagliari. Dopo due anni di corteggiamento da parte della società rossoblù, Palomino si prepara a sostenere le visite mediche a Roma e potrebbe firmare già domani. Tuttavia, la sua stagione passata è stata segnata da infortuni, limitando il suo impiego a sole quattro presenze in campionato.

Il Cagliari è inoltre attivo nel mercato in uscita, con diversi giocatori che potrebbero lasciare il club: Hatzidiakos, Di Pardo, Pereiro e Jankto sono tutti sotto osservazione.