CRC – Napoli in fase di accelerazione sul mercato: summit ADL-Conte, Manna a lavoro

Il presidente accelera sul mercato dopo le dichiarazioni di Conte: Manna al lavoro per accontentare l’allenatore e completare la squadra.

In questi giorni di Ferragosto, il mercato del Napoli è in fermento e la dirigenza è chiamata a compiere mosse decisive. Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, che hanno messo in luce la necessità di rinforzi nella rosa azzurra, il presidente Aurelio De Laurentiis ha convocato un summit urgente con l’allenatore per discutere i passi successivi.

Secondo le ultime informazioni della redazione di Radio CRC, emittente ufficiale del club, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è in prima linea per garantire che Conte possa contare su una squadra più competitiva per affrontare la prossima stagione. Con il mercato che si avvicina alla chiusura, il tempo è un fattore cruciale.

“E’ la settimana di Ferragosto: non sarà di ferie, per Manna, ma di grande lavoro. La preoccupazione, in casa Napoli, è d’obbligo: il summit tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte era dovuto, perché il presidente deve accelerare e lo farà, muovendo pedine per consegnare a Conte una squadra più completa, se non completa al 100%. Così, è troppo rischioso”.

Conte chiede rinforzi: la verità sulle dichiarazioni

Le dichiarazioni recenti di Antonio Conte hanno sollevato un importante dibattito: il tecnico ha fatto notare che la rosa attuale, pur mantenendo l’ossatura dello scorso anno, necessita di ulteriori rinforzi. Mancano infatti alcuni pilastri come Victor Osimhen e Piotr Zielinski, e il club deve risolvere anche la questione riguardante Mario Rui, attualmente fuori rosa ma una volta titolare indiscusso.

“Conte ha detto la verità”, sottolinea Radio CRC, “gli mancano dodici uomini della rosa Scudetto, tra i quali Osimhen, Zielinski, Elmas, Rui – che è fuori rosa ed allora era titolare – ma l’ossatura è rimasta, anche se va rimpolpata. Le parole di Conte sono di vertà e saggezza, non polemiche. Giovanni Manna è consapevole che ciò che dice Conte è vero, ma ora deve dare un’accelerata per accontentarlo: è d’obbligo”.

Il ruolo di Manna e le prossime mosse

In questo contesto, Giovanni Manna è chiamato a giocare un ruolo cruciale. La sua responsabilità è quella di concludere le trattative e assicurare che i rinforzi necessari arrivino in tempo per permettere a Conte di preparare al meglio la squadra. Le prossime ore saranno decisive, e la dirigenza del Napoli è sotto pressione per soddisfare le esigenze dell’allenatore.

Il mercato estivo è ancora aperto e, con la determinazione della dirigenza, i tifosi azzurri possono sperare in arrivi che rinvigoriranno la squadra, offrendo così a Antonio Conte gli strumenti necessari per puntare a traguardi ambiziosi nella stagione che sta per iniziare.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che potrebbe definire le sorti della squadra partenopea.