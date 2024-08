Gaetano, l’agente: “Va a Cagliari oppure rimane a Napoli. Altre questioni non mi interessano”

L’agente di Gianluca Gaetano chiarisce il futuro del centrocampista: Cagliari in pole, Parma defilato. Il Napoli valuta la cessione del classe 2000.

NAPOLI – Il futuro di Gianluca Gaetano sembra essere lontano da Napoli. Il centrocampista classe 2000, dopo il ritiro con Antonio Conte, è al centro di voci di mercato che lo vedono in uscita dal club partenopeo.

Calciomercato Napoli: Gaetano conteso, l’agente fa chiarezza

Nelle ultime ore, due club si sono mostrati particolarmente interessati al talentuoso centrocampista: il Parma di Fabio Pecchia, suo ex allenatore alla Cremonese, e il Cagliari di Claudio Ranieri, dove Gaetano ha già militato in prestito per sei mesi nella scorsa stagione.

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Gaetano, che attraverso TMW Radio ha delineato gli scenari possibili: “Per quanto mi riguarda se ci sono le condizioni economiche per chiudere l’operazione o il ragazzo va a Cagliari oppure rimane a Napoli. Tutte le altre questioni non mi interessano.”

Queste dichiarazioni sembrano chiudere la porta all’ipotesi Parma, nonostante l’interesse manifestato dal club emiliano. La preferenza dell’entourage del giocatore appare orientata verso un ritorno al Cagliari, club dove Gaetano ha già avuto modo di mettersi in mostra.

Le opzioni sul tavolo: Cagliari in pole, Napoli non esclude la permanenza

L’apertura al Cagliari da parte dell’agente non esclude completamente la possibilità di una permanenza a Napoli. Giuffredi ha infatti sottolineato che, in assenza delle giuste condizioni economiche, Gaetano potrebbe continuare la sua avventura in maglia azzurra.

Il Napoli, dal canto suo, sembra valutare attentamente la situazione. Dopo aver dato a Gaetano l’opportunità di mettersi in mostra durante il ritiro con Antonio Conte, il club partenopeo potrebbe decidere di monetizzare dalla cessione del centrocampista, considerando anche la folta concorrenza nel reparto.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Il Cagliari sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni di Gaetano, ma sarà fondamentale trovare l’accordo economico con il Napoli. Nel frattempo, il giocatore continua ad allenarsi con professionalità, in attesa di conoscere il suo destino per la prossima stagione.