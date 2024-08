Napoli-Lukaku, affare in stallo: la cessione di Osimhen blocca tutto

Il trasferimento di Lukaku al Napoli è in stallo. Il belga si allena seguendo le indicazioni di Conte, ma non può ancora unirsi agli azzurri.

NAPOLI – Il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli sembra essere in una fase di stallo. Nonostante la volontà del giocatore di ricongiungersi con Antonio Conte, l’operazione è bloccata dalla mancata cessione di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli: Lukaku in attesa, Osimhen la chiave

La situazione di Lukaku è emblematica delle complessità del calciomercato. Il centravanti belga, ormai fuori dai piani del Chelsea, ha da tempo manifestato il suo gradimento per un trasferimento al Napoli. Tuttavia, l’affare non può concretizzarsi finché non si sblocca la situazione di Osimhen.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fornito un aggiornamento sulla situazione: “La necessità adesso è quella di estendere la rosa. Servono i soldi e le fonti sono due: una è rappresentata dalla cessione di Osimhen, che però è ancora a Castel di Sangro, pur avendo giocato pochissimo in allenamento. In questo momento la situazione è lenta e di conseguenza Lukaku è bloccato, si allena con le indicazioni di Conte e del suo staff ma non può ancora raggiungere il Napoli.”

Lukaku si prepara, ma l’attesa continua

Nonostante l’impasse, Lukaku non resta con le mani in mano. Il belga si sta allenando seguendo le indicazioni di Conte e del suo staff, dimostrando la sua determinazione a farsi trovare pronto non appena la situazione si sbloccherà.

La volontà di Lukaku di riunirsi a Conte, con cui ha già lavorato con successo all’Inter, è chiara. Tuttavia, le dinamiche di mercato stanno ritardando quello che sembra essere un matrimonio annunciato tra il bomber belga e il club partenopeo.

Resta da vedere come e quando si risolverà la situazione di Osimhen. La sua cessione non solo libererebbe le risorse necessarie per l’acquisto di Lukaku, ma darebbe anche il via libera definitivo all’operazione. I tifosi del Napoli attendono con trepidazione, sperando in una rapida risoluzione che possa portare Lukaku a vestire l’azzurro sotto la guida di Conte.