SKY – Napoli, mercato in fermento: nuovi contatti per Neres, Gaetano nel mirino del Cagliari

Il Napoli intensifica i contatti per Neres e Gilmour. Gaetano conteso tra Parma e Cagliari. Lukaku in standby in attesa della cessione di Osimhen.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra in una fase cruciale. Francesco Modugno, in diretta su Sky Sport 24, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle strategie del club partenopeo per la stagione 2024-2025.

Calciomercato Napoli: le ultime su cessioni e acquisti

“La necessità adesso è quella di estendere la rosa,” ha esordito Modugno. “Servono i soldi e le fonti sono due: una è rappresentata dalla cessione di Osimhen, che però è ancora a Castel di Sangro, pur avendo giocato pochissimo in allenamento. In questo momento la situazione è lenta e di conseguenza Lukaku è bloccato, si allena con le indicazioni di Conte e del suo staff ma non può ancora raggiungere il Napoli.”

Il giornalista ha poi dettagliato le possibili cessioni: “L’altra fonte di denaro è rappresentata dalle altre cessioni: Cajuste al Brentford, operazione da definire, e Gaetano che sembrava vicinissimo al Parma. L’incontro decisivo con gli emiliani non c’è stato e il Cagliari si è ripiombato su di lui. Anche Mario Rui cerca squadra e non mancano le opzioni per la cessione di Natan.”

Obiettivi in entrata: Gilmour e Neres nel mirino

Per quanto riguarda i rinforzi, Modugno ha rivelato: “Gli altri obiettivi sono quelli di Gilmour, che ricalca le caratteristiche di Lobotka e costa 13 milioni di euro. Anche per David Neres ci sono stati nuovi contatti tra Napoli e Benfica e tra il ds Manna e l’entourage del calciatore: operazione da 25 milioni, serve uno sforzo ma prima bisognerà cedere per fare cassa. Resta in piedi anche Brescianini.”

La situazione di mercato del Napoli appare dunque in continua evoluzione. La società sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma le operazioni in entrata sembrano essere strettamente legate alle cessioni. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per sbloccare diverse trattative e definire il nuovo assetto della squadra partenopea.