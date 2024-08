Cammaroto: “Lukaku-Napoli, ci siamo! Attese novità importanti tra stasera e domattina”

L’esperto di mercato svela che l’affare per Lukaku è in fase avanzata e potrebbero arrivare aggiornamenti importanti nelle prossime ore.

Emanuele Cammaroto, noto esperto di mercato, ha fatto scalpore con le sue ultime dichiarazioni riguardanti il Napoli e il possibile arrivo di Romelu Lukaku. Secondo l’editoriale pubblicato su Napolimagazine.com, l’acquisto dell’attaccante belga sarebbe ormai a un passo dal concretizzarsi, con importanti aggiornamenti previsti tra stasera e domani.

Cammaroto ha sottolineato che i contatti tra Napoli e Chelsea sono intensificati nelle ultime ore, con l’obiettivo di chiudere l’affare e garantire ad Antonio Conte un rinforzo di peso per l’attacco. “Per il bomber ci siamo quasi,” ha affermato Cammaroto, rivelando che l’operazione potrebbe essere completata in tempi molto stretti, in vista della nuova stagione. Ecco quanto riferito:

“Pronti, soprattutto, gli arrivi di Lukaku, Gilmour e Brescianini. Per il bomber ci siamo quasi, mi risulta che sono attese novità importanti tra stasera e domattina. Nuovi contatti con il Chelsea per chiudere l’affare e consegnare il belga a Conte in tempi molto stretti”.

Non solo Lukaku, altri movimenti in entrata

Ma le novità non si fermano qui. L’esperto di mercato ha anche menzionato gli altri movimenti in entrata per il Napoli, con i centrocampisti Billy Gilmour e Marco Brescianini già praticamente assicurati. “Per questi due giocatori era solo una questione di uscite,” ha spiegato Cammaroto, facendo riferimento alla partenza di Cajuste e alla prossima cessione di Gaetano. Gli accordi con il Frosinone e il Brighton sono ormai in fase conclusiva, con quest’ultimo pronto ad accettare un’offerta di 12 milioni di euro.

“Per i due centrocampisti era solo una questione di uscite, adesso che è partito Cajuste e che sta per andare via anche Gaetano, entreranno i sostituti. Tutto già fatto col Frosinone, il Brighton sta per accettare l’offerta di 12 mln”.

Inoltre, l’attenzione rimane alta sul fronte dell’attacco, dove il Napoli sta valutando anche la situazione di Victor Osimhen e il possibile acquisto di Neres. “Siamo alla stretta finale con il giocatore,” ha aggiunto Cammaroto, mentre il Benfica continua a trattare sul prezzo, richiedendo 25 milioni di euro.