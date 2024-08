SKY – Il Napoli rifiuta l’offerta del Parma per Gaetano

Il Napoli rifiuta l’offerta di 8 milioni del Parma per Gianluca Gaetano. Possibile ritorno di fiamma del Cagliari per il centrocampista azzurro.

NAPOLI – La trattativa tra Napoli e Parma per il trasferimento di Gianluca Gaetano si è arenata. Il club partenopeo ha respinto l’offerta presentata dalla società emiliana, ritenendola insufficiente.

Calciomercato Napoli: Gaetano-Parma offerta respinta

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione: “Non è stato trovato l’accordo tra Napoli e Parma, che ha offerto 8 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita ed eventuali bonus. Il Napoli, invece, per il giocatore continua a chiedere 12 milioni di euro. Il club azzurro ha così rifiutato l’offerta degli emiliani per il giocatore.”

Il Parma, guidato da Fabio Pecchia, ha manifestato un forte interesse per Gaetano. L’allenatore conosce bene il centrocampista, avendolo allenato durante la sua esperienza alla Cremonese in Serie B, dove Gaetano si distinse come uno dei migliori giocatori del campionato.

Nonostante il legame tra Pecchia e Gaetano, la distanza economica tra domanda e offerta resta significativa. Il Napoli sembra determinato a non scendere sotto la sua valutazione di 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Cagliari sullo sfondo: possibile ritorno di fiamma?

Di Marzio ha anche accennato a un possibile scenario alternativo: “Da capire se per lui potrà tornare in pista il Cagliari, club con cui ha giocato in prestito la seconda metà della scorsa stagione”. Questa opzione potrebbe riaprirsi se la trattativa con il Parma dovesse definitivamente arenarsi.

Gaetano, prodotto del vivaio napoletano, ha dimostrato il suo valore durante il prestito al Cagliari nella seconda metà della scorsa stagione. Il suo ritorno in Sardegna potrebbe rappresentare una soluzione gradita a tutte le parti, considerando la familiarità del giocatore con l’ambiente cagliaritano.

La situazione rimane in stallo e i prossimi giorni saranno importanti per determinare il futuro di Gaetano. Il Napoli sembra intenzionato a monetizzare al meglio la cessione del giovane centrocampista, mentre Parma e potenzialmente Cagliari restano alla finestra, pronti a cogliere l’opportunità di assicurarsi un talento promettente per rinforzare i rispettivi centrocampi.