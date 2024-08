Gilmour-Napoli, Schira: “Accordo di massima per un contratto fino al 2029”

Gilmour potrebbe essere il prossimo rinforzo, mentre il Napoli lavora anche per l’arrivo di Brescianini e le cessioni di Cajuste e Gaetano.

Il Napoli continua a rafforzare la propria squadra in vista della nuova stagione. Dopo aver portato a termine gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno per rinforzare la difesa, il club azzurro si sta ora concentrando sul centrocampo. Nicolò Schira, noto giornalista di calciomercato, ha fornito aggiornamenti significativi riguardanti l’ultimo obiettivo del Napoli.

Secondo quanto riportato da Schira sui social, Billy Gilmour, giovane e promettente centrocampista del Brighton, è vicino al trasferimento al Napoli. L’accordo prevede un contratto fino al 2029, confermando l’interesse a lungo termine del club azzurro per il talento scozzese. Ecco quanto scrive Schira sui social:

“Billy Gimour si avvicina al Napoli proveniente dal Brighton. Accordo di massima con il centrocampista per un contratto fino al 2029”.

La trattativa con Gilmour non è l’unica novità in casa Napoli. Il club, attualmente in attesa di risolvere la questione legata a Romelu Lukaku e Victor Osimhen, sta preparando anche il possibile arrivo di Marco Brescianini, altro giovane promettente per il centrocampo. Tuttavia, prima di finalizzare questi acquisti, la società guidata da Aurelio De Laurentiis dovrà gestire alcune cessioni. In particolare, Jens Cajuste e Gianluca Gaetano sono entrati nel mirino di altre squadre e potrebbero lasciare Napoli nei prossimi giorni.