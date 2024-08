Il Parma su Natan, oggi summit con il Napoli per definire la cessione del brasiliano

Oggi incontro decisivo per definire il prestito di Natan al Parma, mentre Conte valuta le nuove opzioni in difesa per il Napoli.

Il difensore brasiliano Natan potrebbe essere vicino a dire addio al Napoli. Oggi è previsto un incontro cruciale tra i dirigenti del Napoli e del Parma per discutere la possibile cessione del centrale difensivo, con l’opzione di un prestito al club emiliano.

Natan, acquistato dal Napoli per colmare il vuoto lasciato da Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione con la maglia azzurra. Il calciatore, ex Bragantino, è stato utilizzato sporadicamente e ha dimostrato difficoltà anche nel ricoprire ruoli non propriamente suoi, come quello di terzino sinistro.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, sembra non considerare Natan una pedina fondamentale per il suo progetto. Con l’arrivo di nuovi rinforzi come Buongiorno, Marin e Spinazzola, la difesa del Napoli appare ben coperta e il futuro di Natan sembra sempre più lontano dal capoluogo campano.

Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, ha confermato l’interesse del Parma per il difensore brasiliano tramite i suoi canali social. L’incontro di oggi tra le due squadre sarà determinante per definire i dettagli del trasferimento, che potrebbe avvenire sotto forma di prestito.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa trattativa che potrebbe definire il futuro di Natan e influenzare ulteriormente la strategia di mercato del Napoli e del Parma.