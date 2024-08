Napoli, Alex Meret in uscita? La Fiorentina valuta l’estremo difensore

La Fiorentina lavora su possibili uscite e nuovi arrivi: Meret è uno dei nomi valutati dai viola per rinforzare il reparto portieri.

Alex Meret sembra essere a un passo dall’addio al Napoli, e la Fiorentina potrebbe essere la sua prossima destinazione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com, l’estremo difensore partenopeo è finito nel mirino dei dirigenti viola, che stanno preparando una serie di cambiamenti significativi per la prossima stagione.

Il portiere 27enne non avrebbe convinto appieno l’attuale tecnico del Napoli, Antonio Conte, e la sua permanenza al club sembra ora essere in bilico. Le trattative di mercato della Fiorentina sono particolarmente frenetiche in questo periodo, con il club gigliato al lavoro per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione.

Tra i nomi che circolano come potenziali rinforzi per il reparto dei portieri della Fiorentina ci sono anche David de Gea, svincolato, e Juan Musso dell’Atalanta. Tuttavia, Meret rappresenta un’opzione concreta e interessante per la dirigenza viola, soprattutto considerando che condivide lo stesso procuratore di Pietro Terracciano, il quale potrebbe a sua volta lasciare Firenze, con il Monza che ha già mostrato interesse.

La Fiorentina è attualmente concentrata su una revisione del suo parco portieri, con l’obiettivo di ottimizzare le sue opzioni tra i pali. Terracciano e il suo possibile sostituto sono al centro delle discussioni, e l’arrivo di Meret potrebbe essere una delle soluzioni contemplate per rinforzare il reparto.