Schira: “Neres dice sì al Napoli. Assist di Di Maria”

David Neres ha scelto il Napoli. L’agente del fantasista brasiliano del Benfica in Italia per chiudere la trattativa con gli azzurri.

NAPOLI – La trattativa per portare David Neres al Napoli entra in una fase cruciale. L’esterno offensivo brasiliano del Benfica avrebbe espresso la sua preferenza per il club partenopeo, nonostante l’interesse di altre due squadre.

Calciomercato Napoli: Neres in pole, l’agente al lavoro

Secondo il giornalista Nicolò Schira, il procuratore di Neres, Bertolucci, è atteso in Italia nelle prossime ore per mediare tra le parti e trovare un accordo.

Nicolò Schira ha confermato su X (ex Twitter) questi sviluppi: “David Neres ha dato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli. L’ala brasiliana vuole lasciare il Benfica ed è pronto a firmare per un nuovo club. Ha ricevuto altre due offerte, ma preferisce il Napoli, che adesso sta lavorando con il suo agente per raggiungere un’intesa con il club portoghese.”

Il Benfica valuta il cartellino di Neres intorno ai 25 milioni di euro. Il giocatore ha un contratto fino al 2027, ma il Napoli è fiducioso di poter chiudere l’affare a cifre più contenute. Nelle prossime ore, la società partenopea potrebbe presentare un’offerta ufficiale al club lusitano.

Il rinnovo di Di Maria potrebbe agevolare l’affare

Un fattore inaspettato potrebbe favorire la trattativa. Il rinnovo di Angel Di Maria con il Benfica per un’altra stagione potrebbe facilitare la cessione di Neres. L’argentino, prolungando la sua permanenza in Portogallo, offre al club maggiore flessibilità nel gestire il proprio reparto offensivo.

Neres, classe 1997, vanta un palmarès di tutto rispetto: una Copa America con il Brasile, una Liga Portugal con il Benfica, tre Eredivisie e due Coppe d’Olanda con l’Ajax. Nella stagione 2023-2024 ha collezionato 35 presenze complessive con il Benfica, realizzando 5 gol in campionato.