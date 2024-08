Napoli, Natan verso la conferma: Conte lo promuove nel ritiro

Natan potrebbe restare al Napoli nonostante una stagione difficile. Conte apprezza il difensore brasiliano, club respinge l’interesse di Empoli e Parma.

NAPOLI – Il futuro di Natan al Napoli sembra prendere una piega inaspettata. Il difensore brasiliano, arrivato la scorsa estate tra le critiche e reduce da una stagione complicata, potrebbe avere una seconda chance sotto la guida di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: Natan convince Conte, cessione improbabile

Nonostante una prima annata deludente, Natan sembra aver fatto breccia nel cuore del nuovo tecnico azzurro. Durante i ritiri, secondo il Mattino, il brasiliano ha mostrato qualità che hanno impressionato positivamente Conte, tanto da far riconsiderare la sua posizione all’interno della rosa.

Empoli e Parma hanno manifestato interesse per il difensore, ma il Napoli non sembra intenzionato a privarsi del giocatore. La società partenopea, infatti, continua a valutare attentamente le prestazioni di Natan sotto la guida del tecnico leccese.

“Ad oggi non c’è apertura del Napoli a cedere il difensore brasiliano,” riporta una fonte interna al club, “visto che è uno di quelli che ha convinto di più il tecnico leccese nei ritiri estivi.”

Questa svolta potrebbe rappresentare un’importante opportunità di riscatto per Natan, che nella scorsa stagione ha faticato a trovare spazio e continuità. L’apprezzamento di Conte potrebbe essere la chiave per un rilancio del giocatore in maglia azzurra.