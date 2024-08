Napoli, pronti due colpi sulle fasce: ecco gli acquisti ideali per il gioco di Conte

Con le cessioni di Gaetano e Cajuste quasi certe e Mario Rui in uscita, il Napoli punta su due giovani talenti per rinforzare le fasce.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il mercato estivo del Napoli sembra finalmente avviatosi verso una svolta decisiva. Dopo un periodo di stallo, in gran parte causato dalle difficoltà nella cessione di alcuni giocatori e dalla valutazione attenta di ogni componente della rosa da parte di Antonio Conte, stanno emergendo i primi segnali di movimento . Con le cessioni di Gaetano e Cajuste quasi certe e Mario Rui ormai ai margini del progetto, la società azzurra potrebbe presto dedicarsi a nuovi rinforzi.

In particolare, si stanno intensificando i rumors su due potenziali acquisti che potrebbero rafforzare le fasce della squadra: Patrick Dorgu del Lecce e Vanderson del Monaco. Entrambi i profili sembrano rispondere perfettamente alle esigenze del tecnico italiano e si adattano bene al suo stile di gioco.

Patrick Dorgu e Vanderson: Gli Acquisti Ideali per Conte

Patrick Dorgu, classe 2004, è considerato un talento emergente nel panorama calcistico italiano. Giocando principalmente come esterno sinistro, Dorgu potrebbe apportare quella freschezza e dinamismo necessari per il sistema di gioco di Conte, che predilige esterni in grado di coprire ampie zone di campo sia in fase difensiva che offensiva. Con un prezzo che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, il giovane calciatore rappresenta un investimento significativo ma in linea con la filosofia del Napoli di puntare su giovani promesse.

Dall’altra parte, Vanderson, classe 2001, si propone come il rinforzo ideale per l’out di destra. Il suo costo si attesta sui 30 milioni di euro e, come per Dorgu, il suo arrivo sarebbe in perfetta sintonia con le necessità tattiche di Conte. Tuttavia, l’acquisto di Vanderson potrebbe essere vincolato alla cessione di Zerbin, per il momento senza offerte concrete.

La Struttura Economica e le Prospettive di Mercato

Il Napoli, pur considerando questi due talenti, dovrà affrontare una questione economica cruciale. Le spese per Dorgu e Vanderson potrebbero essere coperte solo tramite una cessione di peso, come quella di Osimhen, la cui valutazione di mercato potrebbe garantire i fondi necessari per completare gli acquisti.

La direzione che prenderà il Napoli nelle prossime settimane potrebbe segnare una svolta decisiva per la stagione in corso, con Conte pronto a inserire nuovi elementi nel suo schema di gioco.