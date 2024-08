Michael Folorunsho non è più incedibile per il Napoli. Il retroscena

Michael Folorunsho potrebbe lasciare il Napoli. Fiorentina e Lazio interessate al centrocampista. Il club partenopeo valuta 12 milioni più bonus.

NAPOLI – Il futuro di Michael Folorunsho potrebbe essere lontano dal Napoli. Nonostante il recente rinnovo, il centrocampista della Nazionale Italiana sembra essere finito nella lista dei possibili partenti.

Calciomercato Napoli: Folorunsho in uscita, Conte cambia idea

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, la posizione di Folorunsho all’interno del progetto Napoli sembra essere cambiata: “Michael Folorunsho non è più incedibile in casa Napoli, malgrado il fresco rinnovo. Anzi, nelle ultime ore il gradimento di Antonio Conte sembra in discesa nonostante ci fosse stato l’avallo per il prolungamento.”

Questo cambio di rotta ha aperto le porte a diverse ipotesi di mercato per il centrocampista classe 1998.

Fiorentina e Lazio in pole, ma non solo

Pedullha evidenziato l’interesse di due club di Serie A: “Dopo le manovre dell’Atalanta, che lo aveva quasi bloccato, va segnalata la richiesta di informazioni della Fiorentina che cerca proprio un giocatore in quel ruolo. Ma è un profilo che piace parecchio anche a Baroni che lo ha valorizzato a Verona e che lo apprezza molto, partendo dal presupposto che dopo gli esuberi la Lazio dovrà fare un centrocampista e un esterno (Laurienté sempre in lista). Non dimentichiamo che il classe 1998 è cresciuto proprio nella Lazio”.

La valutazione del Napoli e le strategie di mercato

Il Napoli sembra aver fissato il prezzo per la cessione di Folorunsho: “La valutazione è di 12 milioni più bonus“, rivela Pedullà. Questa cifra potrebbe rappresentare un’importante entrata per il club partenopeo, che sta lavorando su altri fronti di mercato.

“Il Napoli ha in pugno Brescianini e Gilmour e non smette di pensare a Neres”, aggiunge il giornalista, delineando le strategie di mercato degli azzurri. Questi movimenti in entrata potrebbero ulteriormente spingere Folorunsho verso l’uscita.