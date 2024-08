SKY – Napoli-Neres, Manna ha incontrato l’agente del brasiliano

Il DS del Napoli, Giovanni Manna, incontra l’agente di David Neres. Il Benfica chiede 25 milioni. L’arrivo del brasiliano legato alla cessione di Osimhen.

NAPOLI – Il mercato del Napoli entra in una fase cruciale. Mentre la società lavora alla cessione di Victor Osimhen, propedeutica all’arrivo di Romelu Lukaku, si intensificano i contatti per David Neres del Benfica.

Calciomercato Napoli: Manna incontra l’agente di Neres

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rivelato sul suo sito ufficiale importanti sviluppi nella trattativa per l’attaccante brasiliano: “Per il reparto offensivo, il club campano ha messo le mani su David Neres, attaccante brasiliano di proprietà del Benfica. Come previsto, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato Bertolucci, agente del brasiliano (che il giorno prima aveva visto la Juventus per Galeno), e si è portato avanti sul contratto del giocatore prima di sferrare l’assalto al Benfica, che chiede non meno di 25 milioni di euro.”

La strategia del Napoli: da Osimhen a Lukaku e Neres

L’interesse per Neres si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento dell’attacco napoletano. La società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando su più fronti, con la cessione di Osimhen che rimane la chiave per sbloccare le operazioni in entrata.

Una volta finalizzata la partenza del nigeriano, il Napoli potrà procedere con l’ingaggio di Romelu Lukaku, da tempo promesso sposo dei partenopei. L’arrivo di Neres andrebbe a completare un reparto offensivo di alto livello, fornendo al nuovo allenatore diverse opzioni tattiche.

La richiesta del Benfica e le prossime mosse

Il Benfica, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti. La richiesta di 25 milioni di euro per il cartellino di Neres rappresenta una cifra importante, che il Napoli dovrà valutare attentamente.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per il mercato del Napoli. Con l’inizio della stagione alle porte, la società è chiamata a chiudere rapidamente le trattative per consegnare al nuovo allenatore una rosa competitiva e completa.