GAZZETTA – Neres al Napoli: Conte vuole tre colpi

La trattativa tra Napoli e Benfica per David Neres fa progressi significativi. L’attaccante brasiliano è il primo dei tre colpi richiesti da Antonio Conte.

NAPOLI – La trattativa che potrebbe portare David Neres dal Benfica al Napoli ha fatto registrare progressi significativi nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione, seppur non ancora conclusa, si sta avvicinando a una svolta positiva.

Calciomercato Napoli: Neres, primo tassello del nuovo corso Conte

L’arrivo di Neres al Napoli rappresenterebbe il primo di tre acquisti chiave richiesti da Antonio Conte per gettare le basi della sua nuova squadra. Come evidenziato dalla Gazzetta, Neres sarebbe “la prima di quelle tre pedine imprescindibili – le altre due sono Lukaku e Gilmour – per mettere definitivamente le fondamenta al suo nuovo Napoli.”

L’allenatore sembra aver individuato in Neres, Lukaku e Gilmour i giocatori chiave per implementare il suo sistema di gioco e alzare il livello competitivo della squadra.

La trattativa Neres e le prossime mosse del Napoli

Nonostante i progressi nella trattativa, il Napoli sta procedendo con cautela. Come sottolinea la Gazzetta, “bisogna procedere con ordine“.

L’eventuale arrivo del brasiliano potrebbe innescare un effetto domino sul mercato del Napoli, aprendo la strada agli altri due acquisti prioritari identificati da Conte. Tuttavia, è probabile che il club debba prima finalizzare alcune cessioni per liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi.

La trattativa per Neres, pur non essendo ancora giunta alla “fumata bianca”, sembra essere sulla strada giusta. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura dell’affare, con il Napoli che lavora per accontentare le richieste di Conte e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Resta da vedere come si svilupperanno le trattative per Lukaku e Gilmour, gli altri due obiettivi prioritari identificati dall’allenatore. Il mercato del Napoli sembra entrare in una fase cruciale, con i tifosi che attendono con trepidazione l’ufficialità dei nuovi acquisti.