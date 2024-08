IL MATTINO – Sprint Napoli, DeLa-Conte: vertice a Ischia, ore decisive per Lukaku

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulle trattative per portare Romelu Lukaku al Napoli: sono ore decisive.

Nel mondo del calcio italiano, le ultime notizie in arrivo sono sempre fonte di grande interesse e discussione. Oggi, la prima pagina de Il Mattino si concentra su un tema di particolare rilevanza: l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli.

Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante belga: il Napoli accelera le trattative per portare il giocatore al Maradona, con un incontro strategico tra De Laurentiis e Antonio Conte.

DeLa-Conte Incontra a Ischia: Svolta Imminente per Lukaku?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe tenuto un vertice in barca con l’allenatore Antonio Conte a Ischia, per discutere delle ultime novità sul futuro di Romelu Lukaku. Il vertice avviene in un momento decisivo, con le trattative che sembrano essere arrivate a una svolta fondamentale.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il patron azzurro sarebbe pronto a finalizzare l’accordo con il giocatore, appena ricevuto l’ok da parte del belga. Si parla di segnali promettenti con il Napoli che punta a sbloccare la trattativa con tempestività, affinchè Lukaku possa integrarsi già nel ritiro pre-stagionale e prepararsi per il campionato. Ecco quanto titola il noto quotidiano: “Sprint Napoli, DeLa-Conte: vertice a Ischia, ore decisive per Lukaku“.

Di seguito un’anteprima della prima pagina de Il Mattino: