Napoli alla ricerca di un nuovo Portiere, il CorSport: “Kepa tra le opzioni per affiancare Meret”

Il Napoli valuta se ingaggiare Kepa del Chelsea dopo le recenti prestazioni di Meret: decisione definitiva entro il 30 agosto.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è in fermento sul mercato e sta valutando se integrare un altro portiere di rilievo nel proprio organico, accanto all’attuale numero uno Alex Meret. È quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che approfondisce le riflessioni in corso in casa azzurra.

La grande prestazione di Meret nella recente partita di Coppa Italia contro il Modena potrebbe influenzare le decisioni del club, ma la dirigenza sta considerando seriamente la possibilità di ingaggiare un secondo portiere di alto livello. Tra i nomi in discussione, spicca quello di Kepa Arrizabalaga del Chelsea. Il portiere spagnolo era stato già sondato due anni fa, durante l’estate che ha preceduto la conquista dello scudetto da parte del Napoli. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“La grande prestazione di Meret con il Modena in Coppa Italia, invece, potrebbe avere un peso sulle riflessioni in corso sui portieri. Il Napoli sta valutando la possibilità di prendere un altro numero uno, magari anche da affiancare allo stesso Meret. La prima idea è stato Kepa del Chelsea, già sondato due anni fa nell’estate della stagione scudetto”.

Il mercato si fa incandescente con la chiusura fissata al 30 agosto e il Napoli deve prendere decisioni cruciali non solo per soddisfare le aspettative del tecnico ma soprattutto per mantenere alta la fiducia dei suoi tifosi. La risposta del pubblico è stata entusiastica con ben 40.000 spettatori in Coppa Italia e 22.000 abbonamenti già venduti. I tifosi hanno un sogno nel cuore e il club deve lavorare per non deluderli.

“Fino al 30 agosto saranno diciotto giorni di fuoco, non solo per il clima. Non bisogna accontentare Conte, ma il Napoli. E soprattutto i tifosi, che hanno già risposto presente (40mila in Coppa Italia e 22mila abbonamenti). Hanno ancora un sogno nel cuore”.

Con il campionato alle porte, la dirigenza partenopea deve definire al più presto le proprie scelte riguardo ai rinforzi e alle strategie future.