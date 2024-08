David Neres al Napoli: accordo raggiunto, agente in Italia

Il Napoli chiude per David Neres: 30 milioni al Benfica, ingaggio di 3 milioni per il brasiliano. L’agente Bertolucci già in Italia. Le ultime sul mercato del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli sta per mettere a segno un colpo importante per il suo attacco. Secondo quanto riporta Record, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, l’accordo per il trasferimento di David Neres dal Benfica al Napoli è ormai cosa fatta.

Napoli-Benfica: i dettagli dell’accordo per Neres

Record annuncia che l’accordo tra Napoli e Benfica è quasi concluso. Il club partenopeo ha intensificato i contatti nelle ultime ore, tanto che l’agente del calciatore, Giuliano Bertolucci, si trova già in Italia per seguire da vicino le fasi finali della trattativa.

Il Benfica, che è rimasto fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro, vedrà soddisfatte le proprie richieste. Il Napoli pagherà l’intera cifra del cartellino, anche se i 30 milioni saranno raggiunti attraverso una serie di bonus.

L’ingaggio di Neres e le prospettive in azzurro

Per quanto riguarda il giocatore, David Neres firmerà un contratto con il Napoli che gli garantirà un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione. Un investimento importante che sottolinea le ambizioni del club azzurro per la prossima stagione.

L’arrivo di Neres rappresenterebbe un rinforzo di qualità per l’attacco del Napoli. Il brasiliano, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, potrebbe diventare un elemento chiave nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Con questa operazione, il Napoli si assicurerebbe uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano, pronto a mettersi alla prova nel campionato italiano. I tifosi azzurri possono iniziare a sognare le giocate di Neres al Diego Armando Maradona.