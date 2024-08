Rafa Marin: “Napoli un sogno, non vedo l’ora di giocare al Maradona

Rafa Marin si presenta ai tifosi del Napoli: la sua carriera, l’idolo Sergio Ramos e le prime impressioni sulla città. Il nuovo difensore spagnolo pronto per la Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Rafa Marin, nuovo acquisto del Napoli dal Real Madrid, si è presentato ai tifosi azzurri in un’intervista sui canali ufficiali del club. Il difensore spagnolo ha raccontato la sua storia e le sue aspettative per questa nuova avventura.

Dai primi passi al Real Madrid: la carriera di Marin

“Sono Rafa Marin, ho 22 anni e vengo da Siviglia,” esordisce il difensore. “Ho iniziato a giocare nell’Alcolea del Rio, poi sono passato al Siviglia e infine al Real Madrid. L’anno scorso ho giocato in prestito all’Alaves prima di firmare per il Napoli.”

L’idolo Sergio Ramos e i momenti più emozionanti

Marin rivela: “Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos. La sua forza e il suo coraggio sono un punto di riferimento per me.” Tra i momenti più emozionanti della sua carriera, cita la chiamata del Real Madrid, la prima convocazione in Nazionale e il debutto in Liga.

Napoli: un sogno che si realizza

“Giocare nel Napoli per me è bellissimo e molto importante,” afferma Marin. “È un club che rispecchia le mie caratteristiche: coraggio, audacia e impegno. Giocare in Serie A per il Napoli è un sogno che si realizza.”

Le prime impressioni su Napoli e i tifosi

Pur non avendo ancora visitato molto la città, Marin è entusiasta: “Le persone sono molto calde e accoglienti, l’atmosfera è incredibile. Non vedo l’ora di giocare le prime partite allo stadio Maradona.”

Sul dialetto napoletano, scherza: “Sto imparando l’italiano, poi studierò il napoletano, piano piano…”

Marin conclude con un messaggio ai tifosi: “Non vedo l’ora di sentire il vostro calore al Maradona. Darò tutto e sono sicuro che sarà una grande stagione. Forza Napoli Sempre!”