Napoli, colpo Neres: domenica in città, lunedì visite mediche – SportMediaset

Il Napoli chiude per David Neres, l’esterno brasiliano atteso domenica, visite mediche lunedì. Conte avrà un’alternativa sulla fascia destra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli è pronto ad accogliere David Neres. L’esterno brasiliano di 27 anni è a un passo dal vestire la maglia azzurra, con l’arrivo in città previsto per domenica e le visite mediche programmate per lunedì.

Neres al Napoli: i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’accordo tra Napoli e Benfica è stato raggiunto. L’operazione si chiuderà per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. Un investimento importante che testimonia la volontà del club di rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte.

Napoli, programmate le visite per Neres

SportMediaset descrive così il nuovo acquisto: “Per Antonio Conte un’alternativa in più sulla fascia destra, Neres si giocherà il posto con Politano portando caratteristiche tipiche dei brasiliani: dribbling, cambi di direzione e assist col mancino, suo piede preferito. Neres è atteso in città domenica e visite mediche organizzate per lunedì.“.

Il mercato del Napoli non si ferma

L’arrivo di Neres non chiude il mercato in entrata del Napoli. Il club sta ancora lavorando sulla “intricata questione Osimhen-Lukaku col Chelsea”. Le prossime settimane potrebbero portare ulteriori novità sul fronte attaccanti.

I tifosi napoletani attendono con entusiasmo l’arrivo di Neres, pronti ad accogliere un giocatore che potrebbe aggiungere imprevedibilità e qualità alla manovra offensiva della squadra di Conte.