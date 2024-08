Sabatini “sciocca” il calcio Italiano: la clamorosa griglia per il campionato di Serie A 2024/25

Il giornalista sportivo sorprende tutti con le sue previsioni: Atalanta favorita per lo scudetto, Napoli al quinto posto.

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha scosso il mondo del calcio con la sua griglia di pronostici per la prossima stagione di Serie A, pubblicata sul suo canale YouTube. Il giornalista ha fatto emergere una previsione audace e controversa: l’Atalanta vincerà lo scudetto, mentre il Napoli sarà escluso dalle prime quattro posizioni.

Le Previsioni di Sabatini: Un’Analisi Dettagliata

Nella sua valutazione, Sabatini si è sbilanciato su tutte le squadre del campionato, offrendo uno sguardo approfondito sulle aspettative e i cambiamenti della stagione imminente. Ecco i punti salienti della sua griglia:

10° Posto: Torino – Sabatini esclude un significativo salto di qualità per il Torino, soprattutto dopo la partenza di Buongiorno.

– Sabatini esclude un significativo salto di qualità per il Torino, soprattutto dopo la partenza di Buongiorno. 9° Posto: Bologna – Nonostante l’arrivo di Calafiori e Zirkzee, il giornalista esprime dubbi sulle capacità di sostituzione dei giocatori partenti.

– Nonostante l’arrivo di Calafiori e Zirkzee, il giornalista esprime dubbi sulle capacità di sostituzione dei giocatori partenti. 8° Posto: Fiorentina – Il giornalista ha fiducia in Palladino e nella determinazione di Kean, ma non si aspetta una stagione da vertice per la Fiorentina.

– Il giornalista ha fiducia in Palladino e nella determinazione di Kean, ma non si aspetta una stagione da vertice per la Fiorentina. 7° Posto: Lazio – Con partenti importanti come Immobile e Luis Alberto, la Lazio è in fase di transizione, con molte incognite.

– Con partenti importanti come Immobile e Luis Alberto, la Lazio è in fase di transizione, con molte incognite. 6° Posto: Roma – Sabatini è entusiasta di Soulè e delle potenzialità dell’Olimpico, ma teme che l’inesperienza di De Rossi possa influire negativamente.

Le Sorprese: Napoli e Juventus

La previsione più sorprendente riguarda il Napoli, che, secondo Sabatini, si piazzerà al 5° posto. Nonostante l’arrivo di Buongiorno e il miglioramento della rosa, il giornalista vede il Napoli come una squadra in crescita ma ancora non al top per la lotta al titolo.

La Juventus è prevista al 4° posto, con Sabatini che critica le scelte di mercato, soprattutto l’acquisto di Di Gregorio e la gestione dei giovani talenti.

Le Prime Tre: Milan, Inter e Atalanta

Sabatini prevede una stagione difficile per il Milan, che finirà al 3° posto nonostante i buoni acquisti come Pavlovic e Morata. L’Inter, al 2° posto, è vista come una squadra forte, anche se con una rosa più matura e quindi soggetta a possibili sorprese in Champions League.

Infine, l’Atalanta, secondo Sabatini, avrà una stagione da ricordare e si aggiudicherà lo scudetto. Il progetto solido della squadra, insieme ai talenti come Lookman ed Ederson, potrebbe finalmente portare il club bergamasco alla gloria.

La griglia di Sandro Sabatini ha scatenato una valanga di reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La previsione dell’Atalanta come campione d’Italia rappresenta una scommessa audace, che potrebbe riscrivere la storia del campionato di Serie A. Solo il tempo dirà se le previsioni del giornalista si avvereranno, ma una cosa è certa: la stagione 2024-2025 sarà piena di emozioni e sorprese.