Muselli: “Conte lo vuole fortemente a Napoli. Non è Messi né Maradona, ma può cambiare l’atteggiamento tattico della squadra”

L’attore di Gomorra esprime fiducia nel progetto di Conte e analizza il futuro del Napoli, tra aspettative e possibili rinforzi.

Arturo Muselli, l’attore noto per il suo ruolo di “Sangue blu” nella serie TV “Gomorra”, ha recentemente condiviso le sue opinioni sull’attualità del Napoli e sulla figura di Antonio Conte come allenatore della squadra. Intervenuto ai microfoni di “Napolimagazine live” su Radio Punto Zero, Muselli ha offerto uno sguardo critico e positivo sul momento della squadra partenopea.

Muselli ha espresso fiducia nella capacità di Conte di guidare il Napoli verso un miglioramento significativo:

“Ho fiducia in Conte e, se la strada dovesse cambiare, ci sarà una strada convincente qualitativamente adeguata per affrontare il campionato. Forse manca più di uno. Il titolo di quest’anno può essere “non ci resta che aspettare”. In settimana, abbiamo visto Brescianini fare le visite e andare all’Atalanta. Mi aspetto cose positive. Dopo l’annata dell’anno scorso, penso che si possa fare meglio. Spero succeda qualcosa di positivo, per riprovare quelle emozioni positive. Napoli contro il Modena? L’ho visto pesante, visto che era ancora una fase prematura. Il Modena era più sciolto. Si sta tentando di fare quello preparato in ritiro. Passare ai rigori è stato piacevole”.

Un tema caldo è stato quello riguardante Romelu Lukaku. Muselli ha spiegato la sua opinione sulla potenziale acquisizione del calciatore belga: “Conte ha lucidità e si è visto nelle dichiarazioni post partita. Lui sa le condizioni di questa squadra. Ci vuole ancora un po’ di tempo. Nella prossima partita, credo vedremo qualcosa di meglio. Lukaku? Io credo che Conte voglia fortemente Lukaku. Non è Messi, ma visto che è un gioco di squadra, si può adattare bene. Lukaku non è Maradona, però può cambiare l’atteggiamento tattico della squadra. Conte vuole lui per esprimere un certo tipo di gioco.”

Muselli ha anche accennato ai suoi progetti personali: “Sono in fase di scrittura, metto giù delle idee, poi magari ci sarà un po’ di teatro.” Con queste parole, l’attore conferma la sua continua dedizione a nuovi progetti creativi.