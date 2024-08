SKY – Lukaku in attesa, Il Chelsea non ha aperto alla proposta del Napoli. Settimana prossima decisiva

Il Chelsea fissa il prezzo a 40 milioni, il Napoli offre 25 milioni più bonus: la situazione potrebbe sbloccarsi a breve.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. La trattativa tra Napoli e Chelsea per l’acquisto di Romelu Lukaku potrebbe giungere a una svolta importante nei prossimi giorni. Secondo l’ultimo aggiornamento di Massimo Ugolini di Sky, il club partenopeo ha avanzato una proposta di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus per il cartellino dell’attaccante belga, ma il Chelsea non ha mostrato segni di apertura verso questa offerta.

Il Napoli aveva previsto un’operazione complessiva di 30 milioni di euro, cercando di garantirsi così l’acquisto di Lukaku, ex giocatore di Inter e Roma. Tuttavia, la dirigenza del Chelsea, attualmente ferma sulla richiesta di circa 40 milioni di euro, non sembra intenzionata a ridurre la propria valutazione del centravanti.

Massimo Ugolini ha sottolineato che la situazione potrebbe sbloccarsi nella settimana a venire, mentre la trattativa resta strettamente legata a quella per Victor Osimhen. Il futuro del nigeriano potrebbe infatti influenzare l’esito della transazione per Lukaku, creando un intreccio che i dirigenti di entrambe le squadre stanno cercando di risolvere.

Oggi, il Napoli si prepara per il match di domani e si sta allenando nel pomeriggio. Intanto, è previsto un incontro con l’arbitro Marco Guida, che presenterà le nuove linee regolamentari a tutti i club. Questo incontro potrebbe avere ripercussioni anche sulle future trattative di mercato.