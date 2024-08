Chelsea vuole Osimhen in prestito, ma lui rifiuta: le ultime sul mercato Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI– La saga di mercato che vede protagonista Victor Osimhen continua a tenere banco. Il bomber nigeriano resta al centro delle attenzioni del Chelsea, ma la situazione sembra essere in una fase di stallo che blocca anche altre operazioni del Napoli, come l’arrivo di Romelu Lukaku.

Fabrizio Romano, rinomato esperto di calciomercato, ha rivelato su X (ex Twitter) gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda. “Il Chelsea resta interessato a Victor Osimhen poiché l’opzione è stata riattivata settimane fa e i colloqui sono ancora in corso,” scrive Romano. “Ma il Chelsea ha comunicato al Napoli che negli ultimi giorni avrebbe potuto procedere con il prestito.”

Tuttavia, la proposta di un prestito non sembra essere gradita al giocatore. Romano aggiunge: “Osimhen e il suo gruppo sono sempre stati chiari: non sono aperti ai prestiti e non c’è modo di ridurre lo stipendio.” Una posizione ferma che complica ulteriormente la trattativa.

Questa situazione di stallo non riguarda solo Osimhen e il Chelsea, ma ha ripercussioni sull’intero mercato del Napoli. In particolare, l’arrivo di Romelu Lukaku sembra essere legato a doppio filo con la partenza del nigeriano. Il club partenopeo si trova così in una posizione di attesa, impossibilitato a muoversi su altri fronti finché non si sblocca la situazione Osimhen.

Con il Chelsea che propone soluzioni non gradite a Osimhen, si riapre la possibilità di un inserimento del Paris Saint-Germain. Il club francese, da tempo interessato al bomber nigeriano, potrebbe approfittare di questa fase di stallo per tentare un nuovo assalto.

🚨🔵 Chelsea remain interested in Victor Osimhen as the option was re-activated weeks ago and talks are still ongoing.

But #CFC informed Napoli that they could proceed on loan in the final days.

Osimhen and his camp always been clear, not open to loan/no way to reduce salary. pic.twitter.com/V0Pqmo4CUv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024