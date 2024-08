Debutto disastroso a Verona, tifosi furiosi: “Gara scandalosa, Conte il peggiore in assoluto”

Il debutto di Antonio Conte si trasforma in un incubo con una prestazione da dimenticare e i tifosi infuriati sui social.

Il Napoli di Antonio Conte ha avuto un esordio da incubo in campionato, subendo una pesante sconfitta per 3-0 contro l’Hellas Verona. La partita, giocata al Bentegodi, ha messo in luce gravi carenze nella squadra partenopea, alimentando polemiche e malumori tra i tifosi.

Prestazione Disastrosa e Critiche Pesanti

Il primo tempo aveva visto un equilibrio precario, ma la ripresa ha visto l’Hellas Verona dominare incontrastato. Al 50′, Livramento ha sbloccato il punteggio con un gran gol, sfruttando un assist perfetto di Lazovic e superando Juan Jesus e Alex Meret. Il raddoppio è arrivato al 75′, grazie a Mosquera, assistito da un eccezionale Duda. Il colombiano ha chiuso i conti con una rete al 94′, sancendo una serata negativa per gli azzurri. Il Napoli, privo di Kvaratskhelia per un problema muscolare subito dopo l’intervallo, ha visto come unica azione degna di nota una traversa colpita da Anguissa.

Furia dei Tifosi sui Social Media

La delusione dei tifosi napoletani è esplosa sui social media, dove le critiche sono state aspre e virulente. Molti hanno espresso il loro disappunto verso la prestazione complessiva della squadra e le scelte tattiche di Conte. “Non mi aspettavo una serata felice, ma nemmeno questo disastro. Mazzocchi, Simeone e Jesus non vorrei mai più vederli in campo con la maglia azzurra,” è uno dei commenti che riassume il sentimento generale.

Alcuni utenti hanno sparato a zero su Antonio Conte, descrivendolo come “il peggiore in assoluto”, sottolineando una gestione confusa della partita. “Ha vinto la società migliore, allenatore migliore, squadra migliore, pubblico migliore,” è il sarcasmo di un altro tifoso. Altri ancora hanno parlato di una “gara totalmente scandalosa” e di “giocatori senza un minimo di combattività.”

Il pesante tonfo di Verona solleva interrogativi sul futuro del Napoli e sulla capacità di Antonio Conte di risollevare una squadra che sembra aver accusato un duro colpo all’inizio della stagione.