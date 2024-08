Teotino striglia il Napoli: “Partita bruttissima, battuti da giocatori di Serie B olandese”

L’opinionista di Sky Sport critica duramente la condizione fisica del Napoli e l’utilizzo dei nuovi acquisti.

Gianfranco Teotino, opinionista di Sky Sport, ha espresso un giudizio severo dopo la partita Hellas Verona-Napoli, sottolineando il pessimo rendimento del Napoli e il dominio fisico del Verona.

Nel post-partita di Hellas Verona-Napoli, Gianfranco Teotino non ha usato mezzi termini per descrivere la performance della squadra partenopea. L’opinionista di Sky Sport ha commentato la partita come “davvero bruttissima”, evidenziando un’impressionante superiorità fisica da parte del Verona, che ha lasciato molti dubbi sulla condizione fisica e preparatoria del Napoli.

Teotino ha osservato che la squadra di Conte sembra ben lontana dal suo potenziale ottimale, nonostante le difficoltà preesistenti e un mercato incompleto. “Si sapeva che la squadra ha delle difficoltà e non ha concluso il mercato, ma che sia così indietro su tutto è molto sorprendente”, ha dichiarato Teotino.

Teotino ha poi elogiato il direttore sportivo Sean Sogliano per aver trovato giocatori che si sono distinti subito, tra cui Dailon Livramento, proveniente dalla Serie B olandese, e Daniel Mosquera, che ha segnato due gol al suo debutto in Serie A nonostante una scorsa stagione in Colombia piuttosto modesta:

“Oggi è andato in gol Sean Sogliano? Il direttore ha trovato gente interessante sul mercato e gli va riconosciuto il lavoro fatto: Dailon Livramento giocava in Serie B in Olanda. Daniel Mosquera giocava in Colombia ed aveva segnato solo sette gol l’anno scorso, ed oggi ne ha fatti due al debutto in Serie A”.

Infine, Teotino ha criticato l’uso di Victor Osimhen, sottolineando l’importanza di sfruttare al meglio il centravanti del Napoli. “È un giocatore del Napoli e guadagna tanto; se non hai un centravanti, fallo giocare”, ha concluso l’opinionista.