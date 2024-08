Verona, Zanetti: “Non immaginavo un esordio così, la mentalità ha fatto la differenza. Napoli non al massimo”

L’allenatore dell’Hellas Verona Paolo Zanetti esalta la prestazione dei suoi giocatori e analizza il match ai microfoni di Sky Sport.

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha espresso la sua grande soddisfazione per la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Napoli di Antonio Conte. In un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, Zanetti ha descritto l’esordio in campionato come “inimmaginabile” e ha lodato la prestazione straordinaria dei suoi giocatori.

Zanetti ha dichiarato: “Se immaginavo un esordio così? No. Avevo chiesto ai ragazzi di fornire una grande prestazione, poiché il risultato è una conseguenza di ciò. Gli faccio i complimenti perché hanno tirato fuori una prestazione incredibile.” L’allenatore ha sottolineato come la sicurezza e il coraggio mostrati dai suoi giocatori nel costruire gioco dal basso siano segno di una consapevolezza acquisita e ben radicata.

Dopo una settimana difficile che aveva visto il Verona subire una pesante sconfitta in Coppa Italia, Zanetti ha elogiato la risposta della squadra: “La settimana scorsa abbiamo preso una sberla in Coppa Italia dopo una partita pessima, e sette giorni dopo abbiamo fatto una gara straordinaria. La mentalità fa la differenza: siamo scesi in campo con tanta corsa e tanta fame; ho visto la squadra che volevo.” L’allenatore ha evidenziato come la squadra sia riuscita a riprendersi e a dimostrare il proprio valore in campo, in un campionato lungo e impegnativo.

Riguardo ai nuovi arrivi sotto la direzione del direttore sportivo Sean Sogliano, Zanetti ha spiegato: “Non conoscevo già i calciatori presi da Sogliano. Li avevo solo guardati in video, ma ho subito notato che avevano fame: è quello che conta.” L’allenatore ha ammesso che i nuovi acquisti hanno dimostrato di avere la giusta mentalità e di poter fare la differenza.

Infine, Zanetti ha avvertito che nonostante la grande vittoria, non è il momento di adagiarsi sugli allori: “Non dobbiamo adagiarci, perché oggi abbiamo fatto del nostro massimo mentre il Napoli non era al suo massimo.”

Con questo trionfo, l’Hellas Verona inizia la stagione con il piede giusto, offrendo una prestazione che potrebbe segnare l’inizio di un’annata promettente.