ULTIM’ORA – Napoli e Chelsea, accordo finalmente trovato per Lukaku: 30 milioni per il bomber belga

Il Napoli accelera sul mercato e si assicura l’attaccante belga Romelu Lukaku con un investimento di 30 milioni di euro.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli ha ufficialmente trovato l’accordo con il Chelsea per l’acquisto di Romelu Lukaku. La notizia, anticipata da TMW, segna una svolta significativa per il club azzurro, che ha deciso di accelerare le proprie mosse sul mercato dopo la cocente sconfitta contro il Verona.

Cifre e Dettagli dell’Affare

L’operazione si chiude a 30 milioni di euro, suddivisi tra 25 milioni di euro in contanti e 5 milioni di euro legati a bonus. Questa cifra rappresenta un investimento importante per il Napoli, che punta a rinforzare l’attacco con l’arrivo di uno dei bomber più prolifici del calcio europeo. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha svolto un ruolo cruciale nella chiusura dell’affare, con il suo recente viaggio a Londra che ha facilitato la conclusione della trattativa con i Blues.

Romelu Lukaku, il centravanti belga, aveva manifestato il desiderio di trasferirsi al Napoli già da tempo. Nonostante ci fosse stato anche un forte interesse da parte dell’Aston Villa, Lukaku ha deciso di seguire la chiamata dell’ex allenatore Antonio Conte, che lo accoglierà di nuovo alla guida della squadra partenopea. La decisione di Lukaku di rifiutare altre offerte e di trasferirsi in Italia sottolinea il forte legame tra il giocatore e il tecnico, con cui aveva già ottenuto ottimi risultati in passato.

Slegato l’Affare Osimhen

È importante sottolineare che la trattativa per Lukaku è completamente slegata dall’interessamento del Chelsea per Victor Osimhen. Non ci sono quindi collegamenti diretti tra i due affari, permettendo al Napoli di procedere con l’acquisto del belga senza influenze sugli altri movimenti di mercato.

Con esperienze pregresse a Milano e Roma, Lukaku è pronto a iniziare una nuova avventura con il Napoli. Il suo arrivo rappresenta un significativo potenziamento per l’attacco della squadra, che spera di beneficiare della sua esperienza e del suo fiuto per il gol nella corsa per la conquista di trofei.