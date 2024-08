David Neres a Villa Stuart: visite mediche col Napoli in corso (VIDEO)

Il talento brasiliano David Neres si prepara a unirsi ai partenopei: prime immagini e dettagli del suo arrivo a Villa Stuart.

Roma, 19 agosto 2024 – David Neres è ufficialmente entrato nella fase finale della sua trattativa con il Napoli. Questa mattina, l’esterno brasiliano ha raggiunto la clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche, un passo cruciale verso il suo trasferimento ufficiale al club azzurro.

Neres si è presentato alla struttura con una semplice t-shirt bianca, ma con uno sguardo deciso e concentrato. Nonostante l’attenzione dei media e dei tifosi presenti, il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, non ha mancato di salutare e posare per alcune foto con i sostenitori accorsi all’esterno della clinica.

L’acquisto di David Neres rappresenta un investimento significativo per il Napoli, che ha sborsato circa 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Questo trasferimento segna l’ottavo acquisto più costoso nella storia del club partenopeo, sottolineando l’importanza strategica dell’operazione per la squadra.

Domani, Neres si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per il primo allenamento a Castel Volturno sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico spera di poterlo schierare già nella prossima partita di campionato contro il Bologna, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Guarda il video dell’arrivo del giocatore a Villa Stuart qui: Napoli, David Neres è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche – YouTube