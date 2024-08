Verona-Napoli, moviola: c’era rigore su Simeone? Manca un giallo ad Anguissa

Il Corriere dello Sport analizza le scelte dell’arbitro nella sconfitta del Napoli, chiarendo il non rigore su Simeone.

Il Napoli ha subito una sconfitta sul campo del Verona, ma la prestazione dell’arbitro Marchetti non ha influito sul risultato della partita, secondo l’analisi dettagliata del Corriere dello Sport. La testata ha esaminato i momenti chiave della gara, offrendo un quadro chiaro della direzione arbitrale e delle decisioni più discusse.

Le reti del Verona: tutte regolari

Il Corriere dello Sport conferma che le tre reti del Verona sono state corrette. Nella prima, Juan Jesus ha mantenuto in gioco Livramento durante il passaggio di Lazovic, e Marchetti ha giustamente lasciato proseguire il gioco nonostante l’intervento di Anguissa su Kastanos. Nella seconda rete, ancora una volta Juan Jesus ha tenuto in gioco Mosquera, permettendo a Duda di effettuare un assist preciso.

Simeone e il rigore non assegnato

Una delle situazioni più controverse è stata quella nel recupero del primo tempo, quando, su un calcio d’angolo per il Napoli, Duda e Simeone si sono trattenuti in area. Il giocatore del Napoli è finito a terra, ma il Corriere dello Sport non ritiene ci siano gli estremi per assegnare un rigore. Sebbene non si possa escludere completamente una certa spinta, Marchetti ha optato per la prevenzione, richiamando entrambi i giocatori per chiarire la situazione senza penalizzare il Verona.

L’ammonizione mancante a Anguissa

Un’altra decisione controversa riguarda il cartellino giallo mancato per Anguissa. L’entrata su Livramento, avvenuta in ritardo, non è stata sanzionata con l’ammonizione, nonostante l’arbitro avesse appena ammonito Coppola per un fallo simile. La mancata ammonizione a Anguissa ha sollevato interrogativi tra i tifosi, che si aspettavano una maggiore uniformità nelle decisioni disciplinari. Tuttavia, la decisione di Marchetti di ammonire Tchatchoua per aver calciato via il pallone dopo il fallo su Kvara è stata considerata appropriata.

In sintesi, secondo il Corriere dello Sport, la prestazione dell’arbitro Marchetti nella partita Napoli-Verona è stata complessivamente sufficiente. Le decisioni critiche, comprese quelle relative ai rigori e alle ammonizioni, sono state considerate giustificabili nel contesto del gioco, nonostante alcuni episodi abbiano generato polemiche tra i tifosi e gli esperti.