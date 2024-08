Kvaratskhelia in ospedale a Verona: quattro ore di controlli per il georgiano. Ecco cosa filtra

Kvaratskhelia sottoposto a esami dopo un giramento di testa durante Verona-Napoli; rassicurazioni per la prossima partita contro il Bologna.

Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, è stato sottoposto a controlli medici dopo un episodio di giramenti di testa durante la partita di campionato contro il Verona. Il calciatore georgiano ha lasciato il campo al 45° minuto, sostituito da Giacomo Raspadori, dopo essere stato colpito al collo dal difensore del Verona, Dawidowicz.

Nel corso della partita, Kvaratskhelia ha accusato un forte giramento di testa e si è accasciato a terra, richiedendo immediatamente l’intervento dei sanitari del Napoli. Il giocatore è stato prontamente trasportato all’ospedale di Verona per una serie di esami approfonditi. Secondo quanto riportato, Kvaratskhelia ha trascorso circa quattro ore presso la struttura ospedaliera.

Nonostante l’infortunio, le notizie più recenti sembrano rassicuranti. Il profilo di Geo Team su X, direttamente dalla Georgia, ha confermato che la partecipazione di Kvaratskhelia alla prossima partita contro il Bologna, prevista per il 25 agosto, non è in dubbio. Il calciatore sarà monitorato attentamente, ma le prime indicazioni suggeriscono che sarà pronto per il prossimo incontro.